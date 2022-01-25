“القصبي” معلقاً على فيلم “أصحاب ولا أعز”: “فطرتنا البشرية مهددة ويجب التحصين”

دخل الفنان ناصر القصبي، على خط الأزمة التي أثارها عرض فيلم “أصحاب ولا أعز” للفنانة منى زكي، معبراً عن رفضه لترويج الفيلم لظاهرة المثلية، ومؤكداً أن الفطرة البشرية مهددة ويجب تحصينها ضد مثل هذه الأفكار.
وتعليقاً على الفيلم، قال القصبي، إنه لطيف في حواراته وإخراجه، إلا أنه (وله السبق) يطرح المثلية في محور لافت، وصنّاعه يعرفون أن هذا سيكون مثيراً ومسوقاً أيضاً.
ورأى أن “نتفليكس” فاسدة ومفسدة في تبنّيها للمثلية، مشدداً على أن التنازلات تبدأ بخطوة، وأن “فطرتنا البشرية مهددة”؛ لذا وجب تحصينها ضد هذه الأفكار.
وتابع القصبي أن “المواقف المائعة” سترينا أفلامنا العربية والخليجية بالأربعينات والخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين، وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق إنساني مشروع.
جدير بالذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” يمثل النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير Perfect Strangers، وهو أول إنتاج عربي لشبكة “نتفليكس”، يقوم ببطولته الفنانون منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم.
وتدور قصة الفيلم حول 7 من الأصدقاء يكتشفون بالصدفة سلسلة من الفضائح الخفية لكل منهم، وتضمن عدة لقطات تسببت في اتهامه بالترويج للمثلية والخيانة الزوجية وغير ذلك، وأثار جدلاً في الأوساط الفنية وبين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
١
فيلم أصحاب ولا أعز في أصله إيطالي نسخ بأكثر من لغة وفي نسخته العربية أحدث جدلاً،
الفيلم لطيف في حواراته وإخراجه إلا أنه .. (وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون أن هذا سيكون مثيراً ومسوقاً أيضاً
— ناصر القصبي (@algassabinasser) January 25, 2022
٢
نيتفليكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية.
والتنازلات تبدأ بخطوة
والمواقف المائعة سترينا أفلامنا العربية والخليجية بالأربعينات والخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق إنساني مشروع
لذا وجب التحصين
فطرتنا البشرية مهددة
— ناصر القصبي (@algassabinasser) January 25, 2022
وفق “أخبار 24”.