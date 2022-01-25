“آل الشيخ” يعلن تحسن حالته الصحية.. ويؤكد: “ولا زال لهذا الجسم جولات”

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، صباح اليوم (الثلاثاء)، تحسن حالته الصحية، وذلك بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية.
وقال “آل الشيخ”: “زال الخطر بالحب والإيمان والصبر لآخر نفس.. ولا زال لهذا الجسم جولات”، في إشارة منه إلى تحسن الوضع الصحي له.
من جهتهم، تفاعل متابعوه معه بالدعاء له بدوام الصحة والعافية، كما تفاعل معه الفنان ناصر القصبي قائلا : “وجولات وصولات، حمدا لله على سلامتك يا أبا ناصر وما ترى بأسا إن شاء الله”.
يذكر أن “آل الشيخ” خضع في وقت سابق لعملية جراحية في مستشفى بريسبيتيريان في نيويورك، وقضى فيها عدة أيام تحت الرعاية الطبية قبل عودته إلى الرياض.
زال الخطر بالحب والايمان والصبر … ل اخر نفس !ولازال لهذا الجسم جولات !🥊🥊🥊❤️
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 25, 2022
وفق “أخبار 24”.