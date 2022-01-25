سقوط حلب وأول اتصال هاتفي وتأسيس عصبة الأمم.. أبرز أحداث العالم في 25 يناير

شهد يوم الـ25 من يناير العديد من الأحداث التاريخية على مدار القرون والعقود الماضية، والتي غيرت الكثير من المجريات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأحداث التي تزامن وقوعها في مثل هذا اليوم 25 يناير.
انتصار العباسيين على الأمويين
في 25 يناير 750م، انتصر العباسيون على الأمويين في معركة الزاب الكبرى، ونتج عنها سقوط الدولة الأموية التي استمرت 88 سنة ميلادية، وتولى أبو العباس السفاح الخلافة، ليصبح أول خليفة عباسي.
سقوط حلب في يد التتار
في 25 يناير 1260م، سقطت مدينة حلب في يد التتار، وهي أول مدينة شامية تواجه الغزو المغولي بعد سقوط بغداد، وذلك بعد حصار استمر سبعة أيام فقط.
أول اتصال هاتفي
في 25 يناير عام 1915 أجرى ألكسندر غراهام بيل أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية، حيث جرى الاتصال بين نيويورك غرب الولايات المتحدة وسان فرانسيسكو شرقها. وفق “أخبار 24”.
تأسيس عصبة الأمم
في 25 يناير 1919م، تم تأسيس عصبة الأمم التي دعا إليها الرئيس الأمريكي ويلسون بعد الحرب العالمية الأولى، عقب مؤتمر باريس للسلام، ولاحقاً تحول اسمها إلى الأمم المتحدة.
حرب تايلاند على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
في 25 يناير عام 1942 أعلنت تايلاند الحرب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك بعد أن تعاون رئيس وزرائها مع اليابانيين الذين وعدوه بإعطاء تايلاند جزءا من أراضي الصين وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
انقلاب في أوغندا
في 25 يناير 1971، أطاح عيدي أمين بنظام ميلتون أوبوتي بانقلاب في أوغندا، وكان أثناء حكمه قد أنهى النفوذ البريطاني بأوغندا، مما حدا ببريطانيا لتأليب مختلف القوى الداخلية والمحيطة ضده.
تحرير جزيرة قاروه الكويتية
في 25 يناير عام 1991م، جرى تحرير “جزيرة قاروه”، وهي أولى الأراضي الكويتية المحررة من الغزو العراقي لدولة الكويت، وتعد قاروه أصغر الجزر الكويتية الجنوبية، وأكثرها توغلا داخل البحر، حيث تبعد عن ساحل الزور أكثر من 37 كم ويبلغ طولها 275 مترا وعرضها لا يتجاوز 175 مترا.
ملك الأردن يعزل أخاه
في 25 يناير 1999، أصدر ملك الأردن الحسين بن طلال أمراً ملكيا بعزل أخيه الأمير الحسن من ولاية العهد، وتعيين نجله الأكبر الأمير عبدالله (ملك البلاد حالياً) خلفاً له.
سقوط طائرة إثيوبية
في 25 يناير 2010، سقطت طائرة إثيوبية في البحر المتوسط قبالة السواحل اللبنانية، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت برحلتها المتجهة إلى أديس أبابا، وكان على متنها 90 راكبًا.
أحداث 25 يناير في مصر
في 25 يناير عام 2011 شهدت مصر احتجاجات شعبية للمطالبة بإصلاحات سياسية، وتطورت بعد ذلك للمطالبة برحيل النظام، ما دفع الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى التخلي عن السلطة بعد نحو 30 عاما في الحكم.
مواليد
في 25 يناير 1926 ولد المخرج الكبير “يوسف شاهين” في مدينة الإسكندرية، وحقق شهرة عالمية وعرف بأعماله السينمائية المثيرة للجدل، والتي حُفرت في ذاكرة السينما المصرية.
في 25 يناير 1933م، ولدت كورازون أكينو، رئيسة الفلبين، وهي الرئيسة الحادية عشرة لجمهورية الفلبين، وكانت تتزعم حركة المعارضة الفلبينية وتولت الرئاسة بدعم من الجيش بعد فرار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس هو وعائلته بعد اضطرابات شهدتها الفلبين ضد حكمه.