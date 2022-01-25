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جديد المحليات > “الاستثمار” توقع مذكرة لإنشاء مشروع متكامل لتوطين تكنولوجيا قطاع الأدوية والرعاية الصحية بالمملكة
25/01/2022   2:03 م

“الاستثمار” توقع مذكرة لإنشاء مشروع متكامل لتوطين تكنولوجيا قطاع الأدوية والرعاية الصحية بالمملكة

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وقَّعت وزارة الاستثمار، يوم أمس (الإثنين)، مذكرة تفاهم مع شركة جلاكسو سميث كلاين كنسيومر هيلث كير بهدف إنشاء مشروع متكامل لتوطين التصنيع ونقل المعرفة ونقل تكنولوجيا قطاع الأدوية والرعاية الصحية إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تستهدف المساهمة في جعل المملكة مركزًا إقليميا لأبحاث الرعاية الصحية الذاتية، ودعم أبحاث السوق والدراسات السوقية.

يذكر أن توقيع المذكرة يأتي استكمالاً لأهداف وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات وتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو، من أجل تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.

صور

وفق “أخبار 24”.

“الاستثمار” توقع مذكرة لإنشاء مشروع متكامل لتوطين تكنولوجيا قطاع الأدوية والرعاية الصحية بالمملكة

جديد المحليات
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