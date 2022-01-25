نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعديلات وإضافات جديدة للائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
25/01/2022   2:05 م

تعديلات وإضافات جديدة للائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها

+ = -
911

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صدور قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، محمد الجدعان، بالموافقة على تعديل وإضافة عدد من الفقرات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2022.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن التعديلات شملت تعديل وإضافة عدد من الفقرات في المادتين (9، 21)، حيث تم تعديل آخر مهلة لأصحاب العمل لإضافة المشتركين لتصبح بنهاية شهر الالتحاق، وتعديل آخر مهلة تُمنح لأصحاب العمل لاستبعاد المشتركين لتصبح بنهاية شهر الاستبعاد، وتعديل آخر مهلة تمنح أصحاب العمل لاستكمال بيانات المشتركين غير السعوديين وتقديم أجورهم لتكون بنهاية شهر الالتحاق.

كما تضمنت التعديلات؛ تعديل آلية احتساب الاشتراكات عن كل مشترك، حيث تم تطبيق آلية الاحتساب بالأيام بدلاً من الأشهر، وسيتم احتساب مبالغ الاشتراكات حسب عدد أيام عمل المشترك في المنشأة، إضافة إلى إيقاف خدمة تحديث الأجور السنوية، لتكون التعديلات بشكل شهري لجميع المشتركين، على أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الأجور عند أي تعديل يطرأ عليها في شهر التعديل. وفق “أخبار 24”.

وأشارت التأمينات إلى أن لائحة التسجيل والاشتراكات تنظم تسجيل أصحاب العمل وعمالتهم في نظام التأمينات الاجتماعية، كما تشمل تسجيل المشتركين اختيارياً، بما يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق أهدافه.

تعديلات وإضافات جديدة للائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195504.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.