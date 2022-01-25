تلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد.. رئيس الوزراء التايلاندي يصل المملكة في زيارة رسمية

تلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل صباح اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف.
كما كان في استقبال ضيف المملكة؛ القائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلاند عصام بن صالح الجطيلي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة تايلاند في المملكة ساتانا كسيم سانتانا ايوديا، ومندوب عن المراسم الملكية. وفق “أخبار 24”.