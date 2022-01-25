نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد.. رئيس الوزراء التايلاندي يصل المملكة في زيارة رسمية
25/01/2022   2:08 م

تلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد.. رئيس الوزراء التايلاندي يصل المملكة في زيارة رسمية

+ = -
846

تلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل صباح اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف.

كما كان في استقبال ضيف المملكة؛ القائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلاند عصام بن صالح الجطيلي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة تايلاند في المملكة ساتانا كسيم سانتانا ايوديا، ومندوب عن المراسم الملكية. وفق “أخبار 24”.

تلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد.. رئيس الوزراء التايلاندي يصل المملكة في زيارة رسمية

تلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد.. رئيس الوزراء التايلاندي يصل المملكة في زيارة رسمية

تلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد.. رئيس الوزراء التايلاندي يصل المملكة في زيارة رسمية

تلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد.. رئيس الوزراء التايلاندي يصل المملكة في زيارة رسمية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195510.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.