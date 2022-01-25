دون حجز مسبق.. مكتبة الملك فهد الوطنية تفتح أبوابها للزوار طيلة أيام الأسبوع

أعلنت مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض اليوم (الثلاثاء)، عن فتح أبوابها لزوارها بدءًا من مطلع شهر فبراير طيلة أيام الأسبوع، وذلك دون حجز مسبق.
وأوضح الأمين العام المكلف الدكتور منصور الزامل أن المكتبة ستفتح أبوابها خلال يوم الجمعة من الساعة الرابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً، وفي يوم السبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.
وأكد الزامل عدم حاجة زائريها إلى “الحجز المسبق” مع التأكيد على ضرورة أن تكون حالة الزائر في تطبيق “توكلنا” “محصن” مع التقيد بالاحترازات الوقائية.
وشدد على أن المكتبة التي أسست بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عام 1410هـ ماضية في تحقيق أهدافها لتكون منصة ثقافية شاملة ومنارة ثقافية ومجتمعية في العاصمة. وفق “أخبار 24”.
وتعكف مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض على تطوير خطتها الإستراتيجية والمستقبلية لتكون منصة ثقافة شاملة جاذبة لكافة الفئات المجتمعية ومحفزة لمزيد من الإبداع في الحراك الثقافي، لبناء مجتمع معرفي.