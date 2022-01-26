نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الصيني عبر الاتصال المرئي
26/01/2022   4:15 م

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الصيني عبر الاتصال المرئي

+ = -
391

التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي، بمستشار الدولة ووزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية، الفريق أول وي فونغ خاه.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن اللقاء جاء بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومدير إدارة التعاون الدولي المكلف العميد البحري الركن سعد بن محمد الشهري. وفق “أخبار 24”.

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الصيني عبر الاتصال المرئي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195690.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.