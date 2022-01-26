الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الصيني عبر الاتصال المرئي

التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي، بمستشار الدولة ووزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية، الفريق أول وي فونغ خاه.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن اللقاء جاء بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومدير إدارة التعاون الدولي المكلف العميد البحري الركن سعد بن محمد الشهري. وفق “أخبار 24”.