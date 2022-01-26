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جديد المحليات > “الداخلية”: تنفيذ حكم القـصاص في مواطن قـتـل آخر بطـعنه في رأسه بنجران
26/01/2022   4:14 م

“الداخلية”: تنفيذ حكم القـصاص في مواطن قـتـل آخر بطـعنه في رأسه بنجران

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، تنفيذ حكم القـتل قصـاصاً بأحد الجناة قـتل مواطناً في مدينة نجران.

وأوضحت أن المواطن مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي أقدم على قــتل المواطن علي بن عيد بن مبارك الصيعري، وذلك بطعـنه في رأسه بسِـكين طـعنة واحدة مما أدى لوفـاته.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقـتل قصـاصاً.

وأكدت أن الحكم أُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القـتل قصـاصاً بالجاني اليوم في مدينة نجران. وفق “أخبار 24”.

“الداخلية”: تنفيذ حكم القـصاص في مواطن قـتـل آخر بطـعنه في رأسه بنجران

جديد المحليات
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