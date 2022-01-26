نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لمعرفة المكونات التي قد لا تناسبك.. “الغذاء والدواء” تنصح بقراءة العبارات التحذيرية على المنتجات الغذائية
26/01/2022   4:14 م

لمعرفة المكونات التي قد لا تناسبك.. “الغذاء والدواء” تنصح بقراءة العبارات التحذيرية على المنتجات الغذائية

+ = -
300

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة قراءة العبارات التحذيرية على بطاقة المنتجات الغذائية، لمعرفة المنتجات التي لا تتناسب مع بعض فئات المجتمع.

وأوضحت “الغذاء والدواء”، أن هذه الفئات تشمل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب وكذلك الرياضيين.

وأشارت إلى كون عبارة “غير مناسب للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين”، قد تعني أن المنتج الغذائي يحتوي على كافيين بكمية تزيد عن 150 ملغ/ لتر.

فيما تعني عبارة “زيادة الكمية المستهلكة على 40 جم في اليوم قد تسبب الإسهال”، أن المنتجات الغذائية تحتوي على السوربيتول أو الزيليتول. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أنه في حال احتواء المنتج الغذائي على أي من العبارات التحذيرية، فإن للمستهلك اختيار المنتج الغذائي أو تركه.

لمعرفة المكونات التي قد لا تناسبك.. “الغذاء والدواء” تنصح بقراءة العبارات التحذيرية على المنتجات الغذائية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195693.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.