لمعرفة المكونات التي قد لا تناسبك.. “الغذاء والدواء” تنصح بقراءة العبارات التحذيرية على المنتجات الغذائية

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة قراءة العبارات التحذيرية على بطاقة المنتجات الغذائية، لمعرفة المنتجات التي لا تتناسب مع بعض فئات المجتمع.
وأوضحت “الغذاء والدواء”، أن هذه الفئات تشمل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب وكذلك الرياضيين.
وأشارت إلى كون عبارة “غير مناسب للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين”، قد تعني أن المنتج الغذائي يحتوي على كافيين بكمية تزيد عن 150 ملغ/ لتر.
فيما تعني عبارة “زيادة الكمية المستهلكة على 40 جم في اليوم قد تسبب الإسهال”، أن المنتجات الغذائية تحتوي على السوربيتول أو الزيليتول. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه في حال احتواء المنتج الغذائي على أي من العبارات التحذيرية، فإن للمستهلك اختيار المنتج الغذائي أو تركه.