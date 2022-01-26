أمانة الرياض تخصص 5 شاشات عملاقة في الساحات والحدائق لبث مباراة الأخضر أمام نظيره العماني

خصصت أمانة منطقة الرياض 5 شاشات عملاقة في الساحات والحدائق العامة لتمكين جماهير المنتخب الوطني لكرة القدم من مشاهدة المباراة التي ستجمع منتخبهم أمام نظيره العماني غدًا (الخميس).
وبينت الأمانة الأماكن التي ستتواجد فيها هذه الشاشات وهي واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا، وحديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، والساحة الرياضية بمنتزه النخيل، وساحة الاحتفالات بحديقة الدوح، وملاعب ساحة البلدية بحي الشفا.
يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم سيواجه نظيره العماني غداً، في تمام الساعة 8:15 مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وفق “أخبار 24”.