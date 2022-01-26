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جديد المحليات > رئيس وزراء تايلاند: المملكة استقبلتني بحفاوة.. والتعاون معها سيشمل هذه المجالات
26/01/2022   11:06 م

رئيس وزراء تايلاند: المملكة استقبلتني بحفاوة.. والتعاون معها سيشمل هذه المجالات

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تحدث رئيس وزراء تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا عن إعادة العلاقات السعودية التايلاندية بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى أنه استُقبل بحفاوة، وأنه سيكون هناك تعاون كبير بين البلدين.

ووصف – خلال حديثه لبرنامج “مقابلة خاصة” على قناة العربية – زيارته للمملكة بأنها تاريخية، فهي الأولى منذ 3 عقود لمسؤول تايلاندي، ولعودة العلاقات بين البلدين، ما يصب في مصلحتهما، مشيراً إلى جهود الجانبين في هذا الاتجاه.

وأوضح أنه سيكون هناك تعاون بين البلدين في المستقبل القريب، خاصة في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة النظيفة والسياحة، إضافة إلى الصحة والتجارة والأمن الغذائي وأمن الطاقة والتعليم والسياحة والرياضة، وأن هناك توجها لتعيين دبلوماسي بدرجة سفير بدلاً من قائم بالأعمال.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن مسؤولين من البلدين سيجتمعون لتحقيق نتائج ملموسة كما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنه سعيد بزيارته للسعودية، التي استُقبل فيها بحفاوة، وأنه سيكون هناك تعاون لمستقبل مشرق بمشروعات كبرى بين البلدين، مثنياً على رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتطويرها.

رئيس وزراء تايلاند: المملكة استقبلتني بحفاوة.. والتعاون معها سيشمل هذه المجالات

جديد المحليات
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