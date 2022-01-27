استشاري يحذر من خطأ شائع يرتكبه الناس خلال فصل الشتاء

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من تصرف خاطئ يمارسه الكثير من الناس خلال فصل الشتاء وهو قلة شرب الماء.
وأوضح النمر أن الابتعاد عن شرب السوائل في الشتاء خطأ كبير، مبيناً أن الجو البارد يسبب كثرة التبول وبالتالي زيادة احتمال الجفاف، لذلك فإن السوائل مهمة خلال الأجواء الباردة.
وأضاف أن ما يتداول عما يسمى قانون الدقيقة والنصف، المتعلق بالاستيقاظ ليلاً منتصف النوم وما قد يسببه من جلطة دماغية، وضرورة الانتظار دقيقة ونصف قبل ترك الفراش، أكد أن قانون الدقيقة والنصف غير صحيح على وجه العموم. وفق “أخبار 24”.