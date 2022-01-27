مُختص: نسبة كبيرة من المُتعاطين للمخدرات تعلموا ذلك من أحد أفراد الأسرة

قال رئيس الدراسات والممنوعات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الدكتور سليمان اللحيدان، إن نسبة كبيرة من المُتعاطين للمخدرات تعلموا التعاطي من أحد أفراد الأسرة.
وأضاف اللحيدان في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن المُتعاطي يكون في الغالب قد اعتاد من صغره على مشاهدة تعاطي تلك المواد في أسرته.
ونوه إلى أن تعامل الأسرة مع المُتعاطي يختلف حسب الحالة التي وصل إليها، ناصحاً بسرعة التواصل مع مركز استشارات الإدمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حول كيفية التعامل مع المُتعاطي. وفق “أخبار 24”.
فيديو | د. سليمان اللحيدان:
نسبة كبيرة من المتعاطين تعلموا التعاطي من أحد أفراد الأسرة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Va9LYTuCzF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 26, 2022