نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > مُختص: نسبة كبيرة من المُتعاطين للمخدرات تعلموا ذلك من أحد أفراد الأسرة
27/01/2022   7:09 ص

مُختص: نسبة كبيرة من المُتعاطين للمخدرات تعلموا ذلك من أحد أفراد الأسرة

+ = -
729

قال رئيس الدراسات والممنوعات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الدكتور سليمان اللحيدان، إن نسبة كبيرة من المُتعاطين للمخدرات تعلموا التعاطي من أحد أفراد الأسرة.

وأضاف اللحيدان في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن المُتعاطي يكون في الغالب قد اعتاد من صغره على مشاهدة تعاطي تلك المواد في أسرته.

ونوه إلى أن تعامل الأسرة مع المُتعاطي يختلف حسب الحالة التي وصل إليها، ناصحاً بسرعة التواصل مع مركز استشارات الإدمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حول كيفية التعامل مع المُتعاطي. وفق “أخبار 24”.

مُختص: نسبة كبيرة من المُتعاطين للمخدرات تعلموا ذلك من أحد أفراد الأسرة

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195758.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.