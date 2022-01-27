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جديد المحليات > بينهم “المعيقلي” و”جابر”.. شاب مصري يُقلد مشاهير القراء بصوت شجي (فيديو)
27/01/2022   7:08 ص

بينهم “المعيقلي” و”جابر”.. شاب مصري يُقلد مشاهير القراء بصوت شجي (فيديو)

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برع شاب مصري يدعى أنس البرقي، في تقليد كبار قراء “القرآن الكريم” خلال تلاوته بعض الآيات على الهواء.

ورتل البرقي خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، بعض آيات القرآن الكريم بصوت الشيخين ماهر المعيقلي وعلي جابر.

ولفت إلى أن أفضل قارئ يمكن أن يقتدي به الأطفال في قراءة القرآن الكريم والتعلم منه هو الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام.

وفق “أخبار 24”.

بينهم “المعيقلي” و”جابر”.. شاب مصري يُقلد مشاهير القراء بصوت شجي (فيديو)

جديد المحليات
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