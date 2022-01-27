بينهم “المعيقلي” و”جابر”.. شاب مصري يُقلد مشاهير القراء بصوت شجي (فيديو)

برع شاب مصري يدعى أنس البرقي، في تقليد كبار قراء “القرآن الكريم” خلال تلاوته بعض الآيات على الهواء.
ورتل البرقي خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، بعض آيات القرآن الكريم بصوت الشيخين ماهر المعيقلي وعلي جابر.
ولفت إلى أن أفضل قارئ يمكن أن يقتدي به الأطفال في قراءة القرآن الكريم والتعلم منه هو الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام.
فيديو | الشاب أنس البرقي يتقن قراءة القرآن الكريم بتقليد كبار القراء #الراصد pic.twitter.com/0e2cw5kez5
— الراصد (@alraasd) January 26, 2022
وفق “أخبار 24”.