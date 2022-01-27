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جديد المحليات > فيديو.. “سعود الطبية” توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ “فنتولين” لحالات الربو وضيق التنفس
27/01/2022   3:55 م

فيديو.. “سعود الطبية” توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ “فنتولين” لحالات الربو وضيق التنفس

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ “فنتولين” للحالات المُصابة بالربو وضيق التنفس، وطريقة استخدامه بالنسبة للأطفال.

وبيّن الصيدلي خلف العضاض في فيديو توعوي، أنه يجب في البداية فتح أداة الاستنشاق ونزع قطعة الفم منها ورجّها جيداً؛ للتأكد من إزالة أي مواد سائبة فيها.

ولفت العضاض إلى أنه يتم بعد ذلك إطلاق بختين من الأداة في الهواء للتأكد من عملها، وبعدها توضع في الفم بشكل قائم ويؤخذ من خلالها “بخة” ويتم إخراجها بعدها وغلق الفم لمدة 10 ثوان.

ونوه إلى أنه في حال استخدام البخاخ لعلاج لأطفال، فتستخدم أداة الاستنشاق عن طريق موصل الهواء مع اتباع نفس الخطوات السابقة أيضًا.

وفق “أخبار 24”.

فيديو.. “سعود الطبية” توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ “فنتولين” لحالات الربو وضيق التنفس

جديد المحليات
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