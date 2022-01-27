والدة طالبة تُحضر فرقة شعبية عند بوابة مدرسة ابنتها.. وتبرر تصرفها

أحضرت والدة إحدى الطالبات، فرقة شعبية عند بوابة مدرسة ابنتها؛ وفاءً بنذر تعهدت به في حال عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية.
وأوضحت والدة الطالبة وتُدعى أم لطيفة الحميد، أن حالة ابنتها كانت تحتاج للانتظام بالمدرسة بسبب معاناتها من تأخر في الكلام، لذا فإنها نذرت نذراً بإحضار فرقة شعبية أمام المدرسة في حال عودة الدراسة الحضورية.
ونوهت في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنها واجهت بعض الصعوبات في تنفيذ فكرتها؛ حيث اعتذرت فرقة عن الحضور بعد الاتفاق معها بسبب الموعد المحدد من قبلها للتوجه إلى المدرسة في الصباح الباكر. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها توصلت لاتفاق مع فرقة أخرى وحضرت في الموعد المُتفق عليه، مبينةً أن الأمر شكل سعادة كبيرة لابنتها وسيطرت حالة من الفرح على كل الحضور من الجيران والطلاب.
بسبب نذر نذرته إذا أعلنت المدرسة عودة الطلاب حضوريا.. أم تحضر فرقة شعبيه عند بوابة المدرسة .. وتروي التفاصيل لسيدتي #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/sKPk9swtku
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 26, 2022