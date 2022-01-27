نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > والدة طالبة تُحضر فرقة شعبية عند بوابة مدرسة ابنتها.. وتبرر تصرفها
27/01/2022   7:09 ص

والدة طالبة تُحضر فرقة شعبية عند بوابة مدرسة ابنتها.. وتبرر تصرفها

+ = -
1535

أحضرت والدة إحدى الطالبات، فرقة شعبية عند بوابة مدرسة ابنتها؛ وفاءً بنذر تعهدت به في حال عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية.

وأوضحت والدة الطالبة وتُدعى أم لطيفة الحميد، أن حالة ابنتها كانت تحتاج للانتظام بالمدرسة بسبب معاناتها من تأخر في الكلام، لذا فإنها نذرت نذراً بإحضار فرقة شعبية أمام المدرسة في حال عودة الدراسة الحضورية.

ونوهت في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنها واجهت بعض الصعوبات في تنفيذ فكرتها؛ حيث اعتذرت فرقة عن الحضور بعد الاتفاق معها بسبب الموعد المحدد من قبلها للتوجه إلى المدرسة في الصباح الباكر. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنها توصلت لاتفاق مع فرقة أخرى وحضرت في الموعد المُتفق عليه، مبينةً أن الأمر شكل سعادة كبيرة لابنتها وسيطرت حالة من الفرح على كل الحضور من الجيران والطلاب.

والدة طالبة تُحضر فرقة شعبية عند بوابة مدرسة ابنتها.. وتبرر تصرفها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195754.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.