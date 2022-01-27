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جديد المحليات > الأسبوع المقبل.. “الشورى” يناقش مقترحا لتعديل نظام العلم
27/01/2022   8:57 م

الأسبوع المقبل.. “الشورى” يناقش مقترحا لتعديل نظام العلم

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يواصل مجلس الشورى في الأسبوع المقبل عقد جلساته العادية من أعمال الدورة الثامنة للسنة الثانية، والذي يناقش خلالها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها مقترح لتعديل نظام العلم.

وتعرض لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، يوم الإثنين المقبل، أمام المجلس وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10/ 2/ 1393هـ، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وتقدم لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مقترح مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى السعوديين، فيما تعرض لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

ويصوت المجلس خلال نفس اليوم على قراره بشأن توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حيال التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد اطلاعه على وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة في جلسة سابقة. وفق “أخبار 24”.

وتقدم لجنة الطاقة والصناعة وجهة نظرها يوم الثلاثاء المقبل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما تقدم اللجنة المالية والاقتصادية وجهة نظرها التي تتضمن توصياتها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1441/ 1442هـ.

الأسبوع المقبل.. “الشورى” يناقش مقترحا لتعديل نظام العلم

جديد المحليات
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