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جديد المحليات > “الموارد البشرية” ترد على شكاوى قيام منشآت بتسجيل أسماء مواطنين بـ “التأمينات” دون علمهم
28/01/2022   7:04 ص

“الموارد البشرية” ترد على شكاوى قيام منشآت بتسجيل أسماء مواطنين بـ “التأمينات” دون علمهم

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ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شكاوى وردتها عن قيام بعض المنشآت بتسجيل أسماء عدد من المواطنين في التأمينات الاجتماعية دون علمهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بناء على ما رصدته هي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد عمدتا على التحقق من الأمر، مبينة أنه يجري العمل الآن على إلغاء التسجيل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.

ونوهت إلى أن ذلك لن يؤثر على مستحقات أو برامج المتضررين من تسجيل أسمائهم دون علمهم، مضيفة أنها ستقوم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعالجة ذلك، ودعت إلى الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي مخالفة يتم رصدها. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” ترد على شكاوى قيام منشآت بتسجيل أسماء مواطنين بـ “التأمينات” دون علمهم

جديد المحليات
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