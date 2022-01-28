رينارد يستدعي مدافع النصر لقائمة مواجهة اليابان

استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدافع نادي النصر، علي لاجامي للانضمام للقائمة التي ستواجه المنتخب الياباني.
وكتب المنتخب السعودي عبر حسابه على “تويتر”: “المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” يستدعي اللاعب “علي لاجامي” للانضمام في قائمة المنتخب الوطني المغادرة إلى العاصمة اليابانية “طوكيو”.
ويستعد المنتخب الوطني السعودي لمواجهة نظيره الياباني، يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثامنة من التصفيات النهائية لكأس العالم 2022 بقطر.
المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” يستدعي اللاعب “علي لاجامي” للانضمام في قائمة المنتخب الوطني المغادرة إلى العاصمة اليابانية “طوكيو”. pic.twitter.com/rztyTdd9Lt
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 27, 2022
وفق “أخبار 24”.