النائب العام يُدشن منصة الصلح الإلكتروني

دشن النائب العام، الشيخ سعود المعجب، “منصة الصلح الإلكتروني”، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل وقياس الأثر وتلبي تطلعات المستفيدين.
وتأتي هذه الخطوة مكملةً لمساعي النيابة العامة العدلية والاجتماعية في دعم وتعزيز الاستقرار الأسري والحد من النزاعات المجتمعية وتحجيم آثارها، وتخفيف العبء عن كاهل القضاء، وذلك ضمن مبادرتها لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
وتساعد مبادرة مشروع الصلح الجنائي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال وحدات الصلح الجنائي التي تضم عدداً من الكفاءات العلمية المتخصصة في الشؤون الأسرية والاجتماعية والنفسية، مما يسهم في خفض عدد القضايا المحالة للمحاكم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مبادرة مشروع الصلح الجنائي في النيابة العامة استحدثت بقرار من النائب العام عام 1439هـ، وتأتي ضمن عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور النيابة العامة في المجتمع بدعم الاستقرار الأسري والحد من النزاعات بين الأفراد ذات الطابع البسيط والمرتبطة غالباً بجوانب اجتماعية أو أسرية.