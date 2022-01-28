أمانة الطائف تنجز تسمية وترقيم 450 شارعًا مستحدثًا في المحافظة

أعلنت أمانة الطائف، يوم أمس (الخميس)، الانتهاء من تسمية 450 شارعًا مستحدثًا بأحياء المحافظة، وذلك ضمن مراحل المشروع الشامل للتسمية والترقيم الذي تنفذه الأمانة.
وبينت الأمانة أن المشروع يستهدف تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة والشوارع الجديدة، وتركيب لوحات تعريفية بأسماء الشوارع، في الضواحي والمخططات الجديدة.
وأشارت إلى أنه جرت تسمية شوارع بأحياء المضباع، وسلطانة، والمعترض، والسداد، وأم العراد، كما اعتمدت في تسمية الشوارع على معجم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتسمية الشوارع.
وأكدت الأمانة أن العديد من لوحات الشوارع تم تعديلها بما يتناسب مع أوضاعها، كما تم تركيب أكثر من 1700 لوحة جديدة لأسماء الشوارع. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشياً مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية.