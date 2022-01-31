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جديد المحليات > وزير “الشؤون البلدية” يستطلع آراء العموم حول تسمية ممشى رياضي
31/01/2022   4:48 م

وزير “الشؤون البلدية” يستطلع آراء العموم حول تسمية ممشى رياضي

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أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، استطلاعاً للرأي حول تسمية ممشى مجاور لمقر الوزارة بالرياض.

وطلب ماجد الحقيل، مساعدة المتابعين في اختيار اسم الممشى المزمع إنشاؤه بعد إزالة سور مبنى الوزارة الواقع على طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله، وتحويل المكان لممشى مناسب لهواة الرياضة.

وتضمنت الأسماء التي طرحها وزير الشؤون البلدية للممشى، 4 أسماء، وهي: “ممشى واحة مومرا، وممشى مومرا، وممشى نجد، وممشى واحة الوزارة”. وفق “أخبار 24”.

وزير “الشؤون البلدية” يستطلع آراء العموم حول تسمية ممشى رياضي

جديد المحليات
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