ميشايل ديلغادو يصل الرياض استعدادا للانضمام إلى صفوف الهلال

وصل المحترف الجديد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اللاعب البرازيلي ميشايل ديلغادو، إلى الرياض؛ استعداداً للالتحاق بصفوف الفريق قبل مونديال الأندية.
وكان نادي الهلال أعلن الجمعة، تعاقده رسمياً مع اللاعب البرازيلي ميشايل ديلغادو، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات قادماً من نادي فلامنغو البرازيلي.
وسبق لميشايل ديلغادو (25 عاماً) اللعب في البرازيل لأندية مونتي كريستو وغوينيا وغوياناسيا وغواياس وفلامنغو، وتوج مع الأخير بألقاب ريكوبا سود أمريكانا والدوري البرازيلي عام 2020، كما توج ببطولتي السوبر البرازيلي وكاريوكا موسم 2020- 2021. وفق “أخبار 24”.
واستقر الهلال على السفر يوم الخميس المقبل، 3 فبراير موعداً لمغادرة بعثة الفريق، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. ويواجه بطل دوري أبطال آسيا يوم 6 من شهر فبراير المقبل، الفائز من الجزيرة الإماراتي وإي إس بيراي.
🎬 فتّيت.. وونيس 😂💙#فيديو_الهلال#الهلال pic.twitter.com/Ucr8aNaT9Z
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 31, 2022