​”الخطوط السعودية” تُعلن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بجدة.. وتوضح الشروط

أعلنت شركة الخطوط السعودية، توفر وظائف شاغرة في مقرها بمدينة جدة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال العلاقات الجوية.
وأوضحت الشركة أن المؤهلات المطلوبة هي: حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة، وأن يكون لديه خبرة 9 سنوات في ذات المجال، ويفضل خبرة سابقة بقطاع الطيران، وأن يكون المتقدم على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة، إلى جانب الطلاقة في اللغة الإنجليزية. وفق “أخبار 24”.
وطالبت المتقدمين بإرفاق سيرة ذاتية محدثة، وشهادة المؤهل وفي حال الحصول عليها من خارج المملكة يجب إرفاق خطاب اعتماد من وزارة التعليم، وأخيراً وثائق وشهادات الخبرة إن وجدت، مبينةً أن التقديم عن طريق الرابط التالي.