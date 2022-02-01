استعرض الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، سمات حالة الطقس المعروفة خلال شهر فبراير، والذي يبدأ غدًا (الثلاثاء).
وأوضح أن شهر فبراير عادة يشهد في بدايته موسم “بذرة الست”، والذي يتكون من 6 أيام تصلح لزراعة كل المحاصيل، ثم يأتي في منتصفه موسم “عقرب الدم”، والذي سُمَّي بهذا الاسم نسبة إلى البرد الدامي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه مع نهاية فبراير تبدأ السحب الصيفية في التشكل، وذلك بالتزامن مع موسم الأجواء المتضادة، والذي يشمل الغبار والصفاء والحر والبرودة.
غداً الثلاثاء :
أول شهر فبراير
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 31, 2022