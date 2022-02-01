سفير المملكة لدى عُمان يكشف عدد المسافرين الذين عبروا منفذ الربع الخالي منذ افتتاحه

كشف سفير المملكة لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي، اليوم (الإثنين)، عن عدد المسافرين الذين عبروا منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة وعمان.
وأوضح العنزي لقناة “الإخبارية”، أن الإحصائيات أثبتت عبور 35 ألف مسافر منذ فتح المنفذ شهر ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن هذا يدل على حرص الشعبين على تعزيز العلاقات بين البلدين.
وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود البوسعيدي، تفقدا اليوم منفذ الربع الخالي الحدودي والمرافق الخدمية في المنفذ، واطلعا على إجراءات العمل فيه، وآلية عمل الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.
فيديو | سفير المملكة في عمان :
35 ألف شخص عبر منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين #المملكة و #عمان#الإخبارية pic.twitter.com/YjHM5OJjaB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2022