البلطان يكشف أسباب التخلي عن إيغالو

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، عن أسباب موافقة ناديه على رحيل نجم الفريق، النيجيري أوديون إيغالو لصفوف نادي الهلال خلال الميركاتو الشتوي.
وقال البلطان عبر مساحة “تويتر”: “ايغالو لا يتمرن معنا بشكل جيد، وقال أرغب في الانتقال، عندما يتأخر راتبه يأتي خطاب لنا من الفيفا بفسخ العقد خلال الفترة المحددة نظاميًا، ولم يكن مقدّرا لظروفنا”.
وأضاف البلطان: “عرض الهلال لا يرده إلا شخص لا يفكر وكان مغريًا جدًا، والمدرب شاموسكا رفض إعارة اللاعب وطلب انتقاله بشكل نهائي”. وفق “أخبار 24”.
وكان نادي الهلال قد نجح في شراء المدة المتبقية من عقد الهداف النيجيري إيغالو مع نادي الشباب، ووقع معه عقدًا لمدة موسم ونصف الموسم.