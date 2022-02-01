طقس اليوم.. انخفاض تدريجي للحرارة شرق ووسط البلاد.. وأمطار محتملة على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح التقرير أنه يتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة، يصاحبه نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.
وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق جازان وعسير والباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.
وأشار إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة تكوّن الصقيع على مرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان).
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على باب المندب. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين ويصل لـ 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
وبيَّن أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، تتحول لغربية إلى شمالية غربية مساءً بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.