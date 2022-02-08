كلية الصيدلة تحصل على تجديد اعتماد برنامجها الأكاديمي من هيئة الاعتماد الدولي الأمريكي لبرامج التعليم الصيدلي (ACPE)

حصلت كلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام على تجديد الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الدولي الأمريكي لبرامج التعليم الصيدلي (ACPE) لسنتين قادمة ذكر ذلك عميد الكلية الدكتور أحمد بن سليمان العليوي حيث أوضح أن هذا التجديد جاء بتوفيق الله ثم بتظافر الجهود من منسوبي الجامعة وعلى رأسهم قيادات الجامعة لدعمهم وتسهيلهم كافة الصعوبات التي تواجه فرق العمل، إلى جانبه قدم عميد الكلية شكره وتقديره لجميع الزملاء في الكلية لما بذلوه من جهد متواصل وعمل كثيف للحصول على تجديد هذا الاعتماد. من جانبه أعرب رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أ.د. عبدالرحمن بن هلال الطلحي عن سعادته بهذا الإنجاز لكلية الصيدلة، معبراً عن شكره لكافة المساهمين في تحقيق هذا التجديد للاعتماد ومؤكداً على ضرورة الاستمرار في تحقيق المزيد من التطلعات وأن يكون هذا التجديد مواصلة لمسيرة نجاح تساهم في تطوير مخرجات الكلية لتحقيق أعلى معايير الجودة. يذكر أن كلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز هي الكلية الرابعة على مستوى كليات الصيدلة في المملكة حصولًا على هذا الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الدولي لبرامج التعليم الصيدلي ACPE.