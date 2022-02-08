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جديد المحليات > بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع وسط جدة: لم ننزع الملكيات.. وهذا مصير الملعب ومحطة التحلية
08/02/2022   3:09 م

بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع وسط جدة: لم ننزع الملكيات.. وهذا مصير الملعب ومحطة التحلية

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كشف الرئيس التنفيذي لمشروع وسط جدة، أحمد السليم، عن مصير الملعب الرياضي والمستشفى الحكومي ومحطة تحلية المياه الواقعة ضمن نطاق المشروع.

وأوضح “السليم”، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، أن محطة التحلية سيتم تطويرها إلى متحف عن الصناعة بشكل عام في المملكة ومنها صناعة التحلية، متطلعا لأن يصبح هذا المتحف مزارًا عالميًا.

وأضاف أن الملعب الرياضي سيُزال لإعادة بنائه وتحويله لاستاد رياضي وفقا لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في حين سيبقى المبنى الحكومي الخاص بالمستشفى كما هو دون تغيير. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن المشروع لم يتم فيه نزع الملكيات من أي أحد؛ لكون الأراضي المخصصة للمشروع -والمُقدر مساحتها بأكثر من 5 ملايين متر مربع- من أملاك الدولة، وتم تحويل صكوكها لصندوق الاستثمارات العامة من أجل حق انتفاع المشروع منها.

بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع وسط جدة: لم ننزع الملكيات.. وهذا مصير الملعب ومحطة التحلية

جديد المحليات
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