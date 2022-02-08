بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع وسط جدة: لم ننزع الملكيات.. وهذا مصير الملعب ومحطة التحلية

كشف الرئيس التنفيذي لمشروع وسط جدة، أحمد السليم، عن مصير الملعب الرياضي والمستشفى الحكومي ومحطة تحلية المياه الواقعة ضمن نطاق المشروع.
وأوضح “السليم”، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، أن محطة التحلية سيتم تطويرها إلى متحف عن الصناعة بشكل عام في المملكة ومنها صناعة التحلية، متطلعا لأن يصبح هذا المتحف مزارًا عالميًا.
وأضاف أن الملعب الرياضي سيُزال لإعادة بنائه وتحويله لاستاد رياضي وفقا لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في حين سيبقى المبنى الحكومي الخاص بالمستشفى كما هو دون تغيير. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المشروع لم يتم فيه نزع الملكيات من أي أحد؛ لكون الأراضي المخصصة للمشروع -والمُقدر مساحتها بأكثر من 5 ملايين متر مربع- من أملاك الدولة، وتم تحويل صكوكها لصندوق الاستثمارات العامة من أجل حق انتفاع المشروع منها.
فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #مشروع_وسط_جدة: سيتم تطوير محطة التحلية داخل #مشروع_وسط_جدة إلى متحف وإزالة الملعب وإعادة بنائه حسب مواصفات “الفيفا” والمستشفى القائم سيبقى داخل المشروع #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/KdGOIiNXg0
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 8, 2022
فيديو | أحمد السليم: #مشروع_وسط_جدة بلا نزع ملكيات.. وجميع الأراضي المُقدر مساحتها بـ 5 ملايين و 700 ألف متر مربع داخل المشروع من أملاك الدولة وتم تحويل صكوكها لـ #صندوق_الاستثمارات من أجل حق انتفاع المشروع منها #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/fZQNxUnSEK
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 8, 2022