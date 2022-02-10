مدير تعليم الخرج يرعى حفل تكريم الطلبة المتفوقين على جائزة الشيخ خالد الغانم للتفوق العلمي

الإعلام والاتصال _ فاطمة العثمان :
رعى مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي اليوم الأربعاء حفل تكريم (٨١١) متفوقاً ومتفوقة على جائزة الشيخ خالد بن راشد الغانم للتفوق العلمي لعام ١٤٤٢ هـ، والذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة الخرج عن بعد.
استهل الحفل المسجل والمعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب: سعود المعيذر من متوسطة أبي بن كعب؛ ثم قدم مدير تعليم الخرج كلمة رحب فيها بجميع منسوبي الإدارة بقطاعيها بنين – بنات وبأبنائه وبناته المتفوقين وعبّر عن فخره بالنجاح الذي حققه التعليم سواء حضورياً أو عن بعد وأشار الى إشادة العالم بأكملة عن تفرد بلادنا في التعليم عن بعد وهذا نتيجة الهمة العالية والسعي الحثيث من كافة منسوبي التعليم سعياً لتقدم وتطور البلاد؛ وأشاد بجهود وزارة التعليم لتأمين تعليم آمن من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة سددها الله.
وقال العتيبي أن المتفوقين بمكوناتهم الأساسية هم صانعي المستقبل والمساهمين في هندسة الوطن وتحقيق رؤيته ٢٠٣٠.
من جانبه شكر مدير التعليم من كان خلف هذا التميز وساهم في ابرازه ودعمه في مدارس المحافظة بكافة كوادرها التعليمية والإدارية وأولياء الأمور والطلاب والطالبات والذي اظهر تكامل عناصر العملية التعليمية في تفوق علمي نفخر به.
وعبٌر العتيبي عن امتنانه بتفعيل الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم ووصفها أنها إحدى مبادئ الرؤية الفريدة التي مدت الجسور للبناء والتنمية مع كافة القطاعات مؤكداً أن المجتمعات الإيجابية هي أحد أهم المرتكزات في صناعة التفوق لدى النشء؛ وقدم شكره الجزيل المقرون بالعرفان لراعي الجائزة الشيخ خالد الغانم لمساهماته المتنوعة والفعالة في تعزيز التفوق ودعمه الدائم لبرامج الإدارة.
وختم كلمته بشكره لقسمي التوجيه والإرشاد بنين -بنات والشراكة المجتمعية على جهودهم البناءة في ترسيخ ثقافة التفوق في مدارسنا وتجهيزهم لمتطلبات الحفل سنوياً؛ وذكر أننا في هذا الحفل لا نبارك لأبناءنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم فقط وانما نبارك لأنفسنا هذا الحراك التعليمي المتميز في تعليم خرج العطاء والتنمية.
تلا ذلك كلمة قسمي التوجيه والإرشاد بنين – بنات القاها رئيس قسم التوجيه والإرشاد: خالد بن سعد النويصر واوضح أن إقامة حفل التكريم هو تعزيز لأبنائنا وبناتنا الطلبة واستدامة تفوقهم العلمي وتحفيزهم وتشجيعهم لمضاعفة الجهد؛ وبيّن أن هذا التفوق جاء بعد توفيق الله ثم بعزم الطلبة أنفسهم على التميز والدعم السخي لحكومتنا الرشيدة بتوفير الامكانات والوسائل وبتوجيه ومتابعة من مدير التعليم ومساعديه بنين – بنات وأضاف أن الحرص والمتابعة من أولياء الأمور له الدور الأكبر في التفوق.. كذلك تكامل الجهود والتشجيع من المدرسة الحاضن الأول للتميز؛ وفي ختام كلمته بارك للطلبة تفوقهم وذكر أن هذه خطوات أولى في الطموح لمستقبل مشرق لهم ولوطننا الغالي.
عقب ذلك القت الطالبة: لمى عبد العزيز العسكر من الثانوية الثامنة كلمة المتفوقات نيابة عن زميلاتها.. وشاركها الطالب: الوليد بن فهد العلوي من ثانوية الإمام البخاري في كلمة للمتفوقين نيابة عن زملائه ثم قُدمت فقرة ” اوبريت هامات الضياء ” أداء ثلة من الطلبة.
في ختام الحفل كرم العتيبي راعي الجائزة الشيخ خالد بن راشد الغانم كما كرم الطلاب المشاركين في تنفيذ الحفل حضوريا ً، والمتفوقين في مدارسهم والبالغ عددهم (٢٨٣) طالباً منهم (٢٧٠) متفوقا و (١٣) طالبا ً من التربية الخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية فيما بلغ العدد الكلي للطالبات المتفوقات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ (٥٢٨) طالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية منهن (١٣٩) طالبة في المرحلة المتوسطة و (٣) طالبات عوق سمعي و(١) طالبة تعليم كبيرات، في حين بلغ عدد المتفوقات في المرحلة الثانوية (٣٨٠) طالبة و(٥) طالبات تعليم كبيرات.
من جانب آخر كرمت مديرة الإشراف التربوي هدى حبيب العتيبي ورئيسة قسم الإرشاد والتوجيه هند الرحمة نيابة عن المساعد للشؤون التعليمية – بنات – شادية بنت سعيد القحطاني الراعي الرسمي لجائزة التفوق العلمي حيث تسلمت نورة خالد الغانم، سارة خالد الغانم دروعاً تذكارية نيابة عن والدهم الشيخ خالد بن راشد الغانم ،
كذلك تسلمت مديرة المتوسطة (١٥) منى حسن الصامطي درعا تذكارياً تكريماً لها على كتابة كلمات أوبريت هامات الضياء “؛ في حين تسلمت هيلة الموسى مديرة الروضة السادسة نيابة عن مدير وحدة الشراكة فهد المياح درعا تذكاريا ً، كما تكرمت منسوبات الإرشاد على جهودهم ..
وعلى هامش حفل التكريم افتتح مدير تعليم الخرج قاعة الشيخ خالد الغانم للاجتماعات في المبنى الرئيسي للإدارة والمجهزة على أعلى مستوى من التقنية، وقص شريط الافتتاح بحضور الراعي الرسمي الشيخ خالد الغانم.
حضر الحفل من جانب البنين مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية – بنين -عبدالله الزايدي ، المساعد للشؤون المدرسية علي آل رشيد .. وعدد من رؤساء الاقسام، ومن جانب البنات حضرت مديرة الإشراف التربوي هدى العتيبي، ورئيسة قسم الإرشاد هند الرحمة وعدد من رئيسات الأقسام.