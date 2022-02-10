بهذه الخطوات البسيطة.. يمكنك صناعة سينما مناسبة في منزلك

استعرضت مهندسة العمارة الداخلية والتصميم، أماني عيد، بعض الخطوات التي يمكن من خلالها صناعة سينما مناسبة في المنزل.
وأوضحت خلال لقائها في برنامج “صباح السعودية”، أن خطوات صناعة سينما في المنزل تتمثل في تخصيص غرفة مستقلة للمشاهدة فقط، واختيار إضاءة مناسبة وخافتة، ناصحة باللون الأحمر.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بتفاصيل الغرفة الصغيرة، كألوان الجدران والستائر ودرجة التكييف وغيرها، مبينة أن مكبرات الصوت لا بد أن تكون ذات جودة عالية، مع ضرورة العزل عن الأصوات من الخارج. وفق “أخبار 24”.
ونصحت بتوفير المقاعد المريحة والمناسبة لفترات الجلوس الطويلة والتي تساعد أيضًا على الاسترخاء، لافتة إلى أن شاشة العرض لا بد أن تكون كبيرة أو على الأقل مناسبة لحجم غرفة السينما.