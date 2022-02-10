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جديد المحليات > “الإحصاء”: اقتصاد المملكة حقق نموًا بنسبة 3.3% عام 2021 بسبب تعافيه من تداعيات “كورونا”
10/02/2022   12:04 م

“الإحصاء”: اقتصاد المملكة حقق نموًا بنسبة 3.3% عام 2021 بسبب تعافيه من تداعيات “كورونا”

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي للمملكة حقق نموًا قدره 3.3% مقارنة بالانخفاض الذي شهده عام 2020 والذي بلغ 4.1%.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.6% كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية معدل نمو قدره 1.5%، فيما حققت الأنشطة النفطية نموا بمقدار 0.2%.

وأشارت إلى أنه وفقًا للتقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا بنسبة قدرها 6.8% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.

وعزت الهيئة هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 10.8% بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بمقدار 5% كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا قدره 2.4%. وفق “أخبار  24”.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا حقق ارتفاعا قدره 1.6% في الربع الرابع 2021، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

الإحصاء

“الإحصاء”: اقتصاد المملكة حقق نموًا بنسبة 3.3% عام 2021 بسبب تعافيه من تداعيات “كورونا”

جديد المحليات
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