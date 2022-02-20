يوم التأسيس وبرنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح

أكد الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان المكلف ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي أن يوم التأسيس لهذه الدولة السعودية المباركة والذي حصل هذا في سنة ١١٣٩ من الهجرة النبوية على يد الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن من ذرية الأمير مانع بن ربيعة المريدي الحنفي يذكرنا بجهود الأئمة الأوائل من آل سعود في تأسيس هذا الحكم المبارك على الكتاب والسنة والصلح بين قبائل وبلدان الجزيرة العربية وجمع شملهم على العدل والأمن والأمان ، ولا شك أن هذا الصلح هو النواة الأول لبرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي الذي كلفت به من سيدي حفظه الله شخصيًا ، وأنا أتشرف بأنني من بيت وقبيلة شرفت بخدمة الأئمة والملوك من آل سعود وساهمت في توحيد بلدان وقبائل الجزيرة تحت راية آل سعود الخفاقة، فالمؤسس الثاني للدولة السعودية الإمام تركي بن عبدالله بن الإمام محمد بن سعود قامت معه قبيلتي آل شامر بقيادة جدي الخامس الشيخ خرصان بن خرصان آل شايقة الشامري في بلاد علية من العارض ، كما أنه مع عودة موحد الجزيرة العربية ومؤسس الدولة السعودية الثالثة المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن الإمام عبدالرحمن بن الإمام فيصل بن الإمام تركي بن عبدالله بن الإمام محمد بن سعود رحمهم الله أجمعين شرف جدي الثالث الشيخ معضد بن عامر بن خرصان بدخول الرياض معه سنة ١٣١٩ من الهجرة النبوية وسار هو وأبناءه وأحفاده وقبيلته آل شامر في مسيرة توحيد وبناء هذه المملكة العريقة إلى يومنا هذا ولله الحمد ، فبلادنا تنعم في هذا العهد عهد الحزم والعزم عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي سمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بكل خير ونماء منافسين ولله الحمد دول العالم بما ينسجم مع ديننا الحنيف وشيمنا وتقاليدنا العربية .
كما قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي العضو الفعال في برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي أن ذكرى يوم
التأسيس لهذه البلاد يأتي استنادًا إلى المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن أفراد الأسر السعودية يربون على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد، ويوم التأسيس يرسخ حب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد ، وإلى المادة العاشرة التي نصت على حفاظ الدولة على القيم العربية والإسلامية ، ويوم التأسيس مما يذكر بالمحافظة على استمرار القيم العربية والإسلامية ، وإلى المادة الحادية عشر التي نصت على قيام المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم ، ويوم التأسيس يذكر بهذه الأسس الشرعية والنظامية ، وإلى المادة الثانية عشر التي نصت على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب ، ويوم التأسيس يعزز الوحدة الوطنية الواجبة ، وإلى المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن التعليم السعودي يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه ، ويوم التأسيس يزرع حب الوطن والاعتزاز بتاريخه الذي بدأ سنة ١١٣٩ من الهجرة النبوية بولاية الإمام محمد بن سعود رحمه الله ، وقال الشيخ العقيلي إن برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي يذكر بتأسيس هذه البلاد حيث أنه برنامج لأبناء هذه البلاد من قبائل وأسر ومقيمين ممن يعيش في ثمرات هذا التأسيس ولله الحمد ولازال الخير مستمرًا في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله .