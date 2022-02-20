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رياضة > بمشاركة 4 فرق.. اتحاد الكرة يعتمد النظام الجديد لكأس السوبر السعودي من الموسم المقبل
20/02/2022   10:05 ص

بمشاركة 4 فرق.. اتحاد الكرة يعتمد النظام الجديد لكأس السوبر السعودي من الموسم المقبل

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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشكل رسمي، النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي، وذلك اعتبارا من النسخة المقبلة (2023-2022).

وتقام البطولة في شكلها الجديد بمشاركة 4 فرق: بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان له مساء السبت، أنه في حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. على أن تقام البطولة من 3 مباريات هي مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.وفق “أخبار 24”.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بناء على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية، بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي، وارتفاع القيمة التسويقية اللبطولة.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه، إلى أنه سيقوم بتحديد موعد البطولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية وفقا لروزنامة الموسم الرياضي المقبل.

بمشاركة 4 فرق.. اتحاد الكرة يعتمد النظام الجديد لكأس السوبر السعودي من الموسم المقبل

رياضة
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