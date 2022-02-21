بعد الخسارة من الهلال.. مسلي آل معمر: أناشد ولي العهد ووزير الرياضة النظر في وضع التحكيم

ناشد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، من أجل إنقاذ الرياضة من أخطاء التحكيم.
وخسر النصر أمام نظيره الهلال بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال مسلي في تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباراة: “لدينا رجل يدعم بالملايين ويصرف على النادي من أجل إسعاد الجماهير، ولكن التحكيم في لحظة يهدر كل شيء”.
وأوضح: “اجتمعت مع لجنة الحكام وهم معترفون بالكوارث التحكيمية التي شهدتها مباراة الاتحاد الماضية أمام النصر.. واليوم مباراة خروج مغلوب أمام الهلال شهدنا ماذا جرى بها داخل الملعب.. وأيضًا الموسم الماضي رأينا كيف النصر يخرج من المنافسة بأخطاء تحكيمية كارثية”.
وتابع: “الذي يحدث الآن لا يليق بالرياضة السعودية.. لدينا لاعبون أجانب يقولون ما عمرنا شهدنا مثل الذي يحدث في الملاعب السعودية.. النادي مستقصد في كل مباراة، وفي كل منافسة”. وفق “أخبار 24”.
وأشار مسلي: “عموما أنا أناشد ولي العهد وأناشد سمو وزير الرياضة، النظر في وضع الرياضة السعودية من ناحية التحكيم.. لسنا وحدنا من يشتكي، هناك أندية غيرنا تشتكي من التحكيم”.
وذكر مسلي آل معمر: “مانويل نافروا اجتمع معنا وبرر وهو من يختار الحكام، الرجل هذا إذا ما هو قادر يختار حكام لماذا يستمر في منصبه حتى الآن؟.. لماذا تتكرر الأخطاء ولا يوجد أحد يتم محاسبته، نجن جمهورنا يحاسبنا ونعمل ليلا ونهارا، لكن من يحاسب رئيس لجنة الحكام والاتحاد السعودي لكرة القدم”.
بهذه النتيجة أقصى الهلال نظيره النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز مقعدا في نصف نهائي البطولة، في انتظار الفائز من مباراة الشباب أمام نظيره الأهلي.