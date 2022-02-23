شاهد.. عرض مميز للوحة الإمام المؤسس في “مسيرة البداية” ضمن احتفالات يوم التأسيس

شهدت مسيرة البداية التي أقيمت في وادي نمار بمدينة الرياض ضمن احتفالات يوم التأسيس، عرضًا مميزًا للوحة الإمام المؤسس محمد بن سعود.
وجسدت اللوحة دخولًا مهيبًا لمؤدي شخصية الإمام على ظهر أحد الخيول، وترديده لكلمات تاريخية سلطت الضوء على مكانة المملكة كونها مهد نبي الإسلام وموطن الحرمين الشريفين، والحث على الوحدة والتمسك بالدين لمواجهة العدو.
يذكر أن مسيرة البداية تضمنت عدة فعاليات، شملت 10 مشاهد استعراضية مستلهمة من مرحلة التأسيس، مصحوبة بأصوات عدد من الفنانين بينهم محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وراشد الفارس. وفق “أخبار 24”.
لوحة “الإمام المؤسس محمد بن سعود” في #مسيرة_البداية تجسّد دخوله المهيب لأرض التأسيس؛ وفيها نستمع لخطبته المؤثرة التي استجاب لها التاريخ!#يوم_التأسيس#يوم_بدينا pic.twitter.com/aaY9tIyQlX
— يوم التأسيس (@SAFoundingDay) February 22, 2022