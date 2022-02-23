نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > شاهد.. عرض مميز للوحة الإمام المؤسس في “مسيرة البداية” ضمن احتفالات يوم التأسيس
23/02/2022   6:59 ص

شاهد.. عرض مميز للوحة الإمام المؤسس في “مسيرة البداية” ضمن احتفالات يوم التأسيس

+ = -
833

شهدت مسيرة البداية التي أقيمت في وادي نمار بمدينة الرياض ضمن احتفالات يوم التأسيس، عرضًا مميزًا للوحة الإمام المؤسس محمد بن سعود.

وجسدت اللوحة دخولًا مهيبًا لمؤدي شخصية الإمام على ظهر أحد الخيول، وترديده لكلمات تاريخية سلطت الضوء على مكانة المملكة كونها مهد نبي الإسلام وموطن الحرمين الشريفين، والحث على الوحدة والتمسك بالدين لمواجهة العدو.

يذكر أن مسيرة البداية تضمنت عدة فعاليات، شملت 10 مشاهد استعراضية مستلهمة من مرحلة التأسيس، مصحوبة بأصوات عدد من الفنانين بينهم محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وراشد الفارس. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. عرض مميز للوحة الإمام المؤسس في “مسيرة البداية” ضمن احتفالات يوم التأسيس

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199896.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.