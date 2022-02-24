طقس اليوم.. رياح نشطة مثرة للأتربة والغبار على معظم المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر اليوم (الخميس) تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس إن الأتربة والغبار المتوقع قد يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الغربية من منطقتي القصيم والرياض.
وتوقع أن تسود سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول خلال فترة الظهيرة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون غربية إلى شمالية غربية تتحول على الجزء الشمالي خلال فترة المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 8-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.