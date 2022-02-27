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رياضة > شاهد.. تفاعل ولي العهد مع فوز الجواد “إمبلم رود” بكأس السعودية.. وانفعال المعلق على السباق
27/02/2022   9:15 ص

شاهد.. تفاعل ولي العهد مع فوز الجواد “إمبلم رود” بكأس السعودية.. وانفعال المعلق على السباق

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تفاعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع فوز الجواد “إمبلم رود” الذي يملكه الأمير سعود بن سلمان بسباق الفئة من كأس السعودية للفروسية 2022، والذي اختتم أمس (السبت).

وأظهرت اللقطات التلفزيونية تصفيق الأمير محمد بحرارة بعد نجاح الجواد “إمبلم رود” في الوصول متقدماً لنهاية السباق والفوز به، فيما انفعل المعلق على السباق عبدالله المعمري وأظهر فرحاً كبيراً بتحقيق فوز باسم المملكة. وفق “أخبار 24”.

وعلق المعمري على السباق عبر حسابه في “تويتر” بقوله: “الحمدلله الذي أكرمني بالتعليق على هذا الكأس الكبير”، مقدماً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وللأمير سعود بن سلمان، كما بارك للشعب السعودي بهذا الفوز.

شاهد.. تفاعل ولي العهد مع فوز الجواد “إمبلم رود” بكأس السعودية.. وانفعال المعلق على السباق

رياضة
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