شاهد.. تفاعل ولي العهد مع فوز الجواد “إمبلم رود” بكأس السعودية.. وانفعال المعلق على السباق

تفاعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع فوز الجواد “إمبلم رود” الذي يملكه الأمير سعود بن سلمان بسباق الفئة من كأس السعودية للفروسية 2022، والذي اختتم أمس (السبت).
وأظهرت اللقطات التلفزيونية تصفيق الأمير محمد بحرارة بعد نجاح الجواد “إمبلم رود” في الوصول متقدماً لنهاية السباق والفوز به، فيما انفعل المعلق على السباق عبدالله المعمري وأظهر فرحاً كبيراً بتحقيق فوز باسم المملكة. وفق “أخبار 24”.
وعلق المعمري على السباق عبر حسابه في “تويتر” بقوله: “الحمدلله الذي أكرمني بالتعليق على هذا الكأس الكبير”، مقدماً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وللأمير سعود بن سلمان، كما بارك للشعب السعودي بهذا الفوز.
الحمدلله الي اكرمني بالتعليق على هذا الكأس الكبيرالف مبروك مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ولسمو الامير سعود بن سلمان .. الارض ارضي والزمان زماني .وابارك للامير بندر بن خالد وللشعب السعودي ..السعوديه مجد ..عز وفخر .. 🇸🇦@HRHPSAUDS @BandarKAlfaisal pic.twitter.com/H0lNvB1mEb
— عبدالله المعمري (@Abdullh_almamri) February 26, 2022
#عاجل_السعودية | تفاعل سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان مع سباق #كأس_السعودية. pic.twitter.com/Ok25tmgzzS
— قناة السعودية (@saudiatv) February 26, 2022