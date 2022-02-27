طقس الأحد.. انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية.. وتشكّل للسحب بتلك المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تقريره اليومي عن حالة الطقس التي يتوقع أن تشهدها محافظات ومدن المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة، على أن تبدأ بالانخفاض التدريجي على الأجزاء الجنوبية، ويسبق ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.
ونوه إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات)، وسماء غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة، في حين تكون الفرصة مهيأة لتشكّل السحب الرعدية على مرتفعات عسير ونجران.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.