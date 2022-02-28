“الأرصاد”: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع المركز في تقريره استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ ساعة تتحول ليلاً على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 -30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.