محافظ الخرج يلتقي مدير مكتب شؤون الإسكان بالقطاع الجنوبي بمنطقة الرياض

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٧/٢٧هـ سعادة مدير مكتب شؤون الإسكان بالقطاع الجنوبي بمنطقة الرياض م/ علي بن سيف السهلي
في بداية الاستقبال رحب المحافظ به متمنياً له التوفيق.
وجرى خلال اللقاء استعراض المواضيع المتعلقة ببرامج شؤون الإسكان بالمحافظة، ومشاريع الإسكان التنموي والتطلعات المستقبلية .
وأشاد سعادة المحافظ بجهود الوزارة في التواصل مع الجهات ، مؤكدًا الحرص على وقوف الجميع الجهات في تلبية جميع احتياجات المواطنين ومتطلباتهم والعمل على تحقيقها.
من جهته أعرب السهلي عن شكره لمحافظ الخرج على دعمه المتواصل لمشاريع الإسكان في المحافظة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات .
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