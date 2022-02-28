“هدف”: وظفنا 280 ألف شخص خلال 2021.. وإيرادات الصندوق تصل لنحو 8 مليارات ريال سنوياً

أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، أن الصندوق قدم خدمات لأكثر من 2.2 مليون مواطن ومواطنة خلال عام 2021، كما نجح في توظيف 280 ألف شخص بالقطاع الخاص 50% منهم من الإناث.
وقال الجعويني خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، إن الصندوق قدم أداءً استثنائياً العام الماضي، مبيناً أن إيرادات الصندوق السنوية تتراوح من 7 إلى 8 مليارات ريال.
ولفت إلى أن تلك الأموال يعمل الصندوق على صرفها في دعم القطاع الخاص، كما يتم استثمار بعض المبالغ المالية على مراحل وقتية مثل وضعها في صورة ودائع إسلامية لفترات قصيرة في البنوك. وفق “أخبار 24”.
#في_العلن| مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”: إيرادات الصندوق السنوية تتجاوز الـ7 مليار ريال. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/tLoq8ultUu
— قناة السعودية (@saudiatv) February 27, 2022
#في_العلن | مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”: خلال العام الماضي أكثر من 2 مليون مواطن ومواطنة استفادوا من خدمات الصندوق. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/E5aOI0uIxW
— قناة السعودية (@saudiatv) February 27, 2022