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جديد المحليات > “الحصيني”: انخفاض درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق وطريف تسجل 6 درجات مئوية
28/02/2022   1:26 م

“الحصيني”: انخفاض درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق وطريف تسجل 6 درجات مئوية

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أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني،أن درجات الحرارة الصغرى سجلت انخفاضًا واضحاً على معظم مناطق المملكة فجر اليوم (الإثنين).

وأوضح أن درجة الحرارة الأدنى في المملكة كانت في طريف عند 6 درجات مئوية، وأعلاها في جازان عند 26 درجة مئوية، فيما كانت في الرياض 12 درجة مئوية، وهي أقل 8 درجات عن يوم السبت الماضي.

وتوقع الحصيني أن تشهد معظم الأجواء في المملكة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم (الإثنين) على معظم المناطق، إذ تكون السماء صحو.

وأشار إلى احتمالية تكون غيوم على شمال الشرقية، وشرق نجران، وسقوط أمطار متفاوتة، بين عسير ونجران.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: انخفاض درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق وطريف تسجل 6 درجات مئوية

جديد المحليات
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