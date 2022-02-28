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جديد المناطق > أمير عسير يلتقي عددا من أهالي تنومة ويناقش معهم احتياجات المحافظة
28/02/2022   1:25 م

أمير عسير يلتقي عددا من أهالي تنومة ويناقش معهم احتياجات المحافظة

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التقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، عدداً من أهالي محافظة تنومة، وناقش معهم احتياجات المحافظة وبحث آلية مشاركتهم في القرارات البلدية المهمة.

واستعرض أمير المنطقة مشروعات المحافظة مع الأهالي بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة، مناقشاً محور التشوهات البصرية ومعالجة الملاحظات الخاصة بأحد مساجد المحافظة، وبحث آلية إشراك الأهالي في تطوير سوق السبت بما يتناسب مع الكود العمراني للمحافظة، وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية.

ووجـه بإنشاء فريق تحت مسمى “أصدقاء تنومة” لتنسيق الاجتماعات البلدية مع الأهالي، وتكثيف عمل فرق النظافة الميدانية بالمحافظة لجمع النفايات ليلاً للحد من أضرار قردة البابون، إلى جانب تشكيل فريق مختص لبحث أسعار مكاتب الخدمات الهندسية. وفق “أخبار 24”.

كما وجه ببدء العمل في استثمار متنزهات الحيفة والمحفار والشلال بالتنسيق مع أمانة عسير، والتنسيق بين إدارة التعليم واللجنة الشبابية في تنومة للاستفادة من ملاعب المدارس في إقامة فعالياتهم.

أمير عسير يلتقي عددا من أهالي تنومة ويناقش معهم احتياجات المحافظة

جديد المناطق
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