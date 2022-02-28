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جديد المحليات > ملحقية المملكة بأستراليا تطمئن على سلامة مبتعثيها جراء الفيضانات
28/02/2022   1:25 م

ملحقية المملكة بأستراليا تطمئن على سلامة مبتعثيها جراء الفيضانات

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أجرت الملحقية الثقافية للمملكة في أستراليا، اتصالاتها بالمبتعثين والمبتعثات، للاطمئنان عليهم جراء الفيضانات التي تعرضت لها ولايتي كوينز لاند ونيوساوث ويلز.

وأوضحت الملحقية الثقافية أن الفيضانات التى تعرضت لها ولايتي كوينزلاند ونيوساوثويلز نتج عنها أضرار، فيما تم التأكد على سلامة أبنائنا المبتعثين وعوائلهم.

ودعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والاتصال حال الطوارئ مع الملحقية أو القنصلية في سدني. وفق “أخبار 24”.

ملحقية المملكة بأستراليا تطمئن على سلامة مبتعثيها جراء الفيضانات

جديد المحليات
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