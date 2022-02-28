ملحقية المملكة بأستراليا تطمئن على سلامة مبتعثيها جراء الفيضانات

أجرت الملحقية الثقافية للمملكة في أستراليا، اتصالاتها بالمبتعثين والمبتعثات، للاطمئنان عليهم جراء الفيضانات التي تعرضت لها ولايتي كوينز لاند ونيوساوث ويلز.
وأوضحت الملحقية الثقافية أن الفيضانات التى تعرضت لها ولايتي كوينزلاند ونيوساوثويلز نتج عنها أضرار، فيما تم التأكد على سلامة أبنائنا المبتعثين وعوائلهم.
ودعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والاتصال حال الطوارئ مع الملحقية أو القنصلية في سدني. وفق “أخبار 24”.
ونرجو من الجميع توخي الحيطه والحذر وإتباع تعليمات السلطات المحلية وفي حال الطوارئ يرجى التواصل مع الملحقية أثناء الدوام الرسمي أو القنصلية في سدني من خلال بيانات التواصل التاليه #وزارة_التعليم #استراليا pic.twitter.com/lBl9KlVHKM
— الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا (@SACM_AU) February 28, 2022