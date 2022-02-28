“تاليسكا” يوجه رسالة إلى الغنام بعد الكشف عن طبيعة إصابته

وجه محترف فريق النصر، اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، رسالة إلى زميله في الفريق سلطان الغنام بعد إصابة الأخير بتمزق حاد في أربطة مفصل القدم الجانبية.
ونشر تاليسكا صورة جمعته بالغنام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق عليها: “صديقي ستعود أقوى مرة أخرى، وستمنحنا المزيد من البهجة، أتمنى لك الشفاء العاجل.. وسأشتاق لك”.
وتعرض الغنام للإصابة في أربطة مفصل القدم، وغادر قبل مباراة فريقه أمام أبها، قبل نهاية الشوط الأول، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ22 من دوري المحترفين، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع. وفق “أخبار 24”.
My friend you will come back stronger and give us many joys, Good recovery count on me 💙💛
I will miss you 🥲
@sultan_ghannam pic.twitter.com/YNjkr6evkP
— Andersontalisca (@talisca_aa) February 27, 2022