رسميا.. استمرار تواجد 3 أجانب في الموسم المقبل بدوري الطائرة

وافق رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، خالد الزغيبي، على استمرار تواجد 3 لاعبين محترفين أجانب في الدوري الممتاز في الموسم المقبل؛ بتوصية من إدارة المنتخبات واللجنة الفنية بالاتحاد.
وجاءت التوصية بعد النجاح الكبير الذي شهده الموسم الحالي من خلال ارتفاع المستوى الفني والإثارة التي صاحبت جميع مباريات الدوري، والأثر الكبير الذي أحدثته التجربة في عامها الأول على اللاعب السعودي الذي سجل ارتفاعات في المستوى الفني من خلال احتكاكه باللاعب الأجنبي، وقد أيد هذه التوصيات رغبة عدد كبير من مشرفي وإداريي ومدريي فرق الدوري. وفق “أخبار 24”.
وطالب رئيس الاتحاد جميع أندية الممتاز بالاستفادة من تجربة الموسم الحالي ومعالجة جميع السلبيات والحرص على اختيار لاعبين على مستوى عالٍ وإنهاء إجراءاتهم في وقت مبكر.
من جهة أخرى سيكون دوري الدرجة الأولى في الموسم القادم مقتصرًا على اللاعبين السعوديين فقط..