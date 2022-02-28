“الشورى” يوافق على مشروع تعديل نظام توزيع الغاز للأغراض المنزلية والتجارية

وافق مجلس الشورى على مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وأعلن المجلس موافقته كذلك على مشروع مذكرتي تفاهم في مجال التقييس والتعاون في المجالات التجارية بين حكومة المملكة وحكومة سلطنة عمان.
وكان المجلس قد عقد جلسته العادية السابعة والعشرين للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي اليوم (الإثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل السُّلمي، والتي وافق خلالها أيضًا على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة أذربيجان للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. وفق “أخبار 24”.